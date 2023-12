Presidente da Câmara de Basiléia Marquinho Tibúrcio participa da Solenidade do Projeto Cidadão em Brasiléia, 94 casais disseram sim

Por wesley cardoso

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), através do Projeto Cidadão, realizou neste sábado, 2, Casamento Coletivo de 94 casais em Brasiléia, distante 230 km da capital acreana. A demanda foi um pedido da Prefeitura Municipal de Brasiléia e da Câmara Municipal.

A solenidade, realizada na quadra de esportes do Centro Cultural de Brasiléia, foi celebrada pelo juiz substituto da Comarca de Brasiléia, Jorge Luiz Lima da Silva Filho, que falou sobre a tradição do Projeto Cidadão e a oportunidade de dialogar com a comunidade.

“É o terceiro casamento coletivo que estou realizando, sempre com muita satisfação de representar o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e também participar desse projeto sensacional, fundamental que o TJ faz desde 1995, que é o Projeto Cidadão. Pra mim é uma honra dar continuidade ao trabalho de grandes magistrados que já passaram por esse projeto, e conversar um pouco com a população, sair um pouco do gabinete, trocar palavras de forma próxima, de igual para igual, como deve o ser o exercício da magistratura hoje em dia”.

O magistrado celebrante falou ainda sobre o impacto desta ação na viabilização de cidadania aos munícipes. “Além da importância pessoal, ou seja, a concretização desse sonho de formalizar a união, muitos começando agora, outros formalizando uniões mais antigas, mas há também uma seria de impactos positivos, resguardo de direitos dos mais diversos previstos no Código Civil. Então o TJAC atua com essa marca, tem esse DNA da cidadania, de ser instrumento de concretização, muito além das decisões judiciais”, finaliza.

Ao fazer uso da palavra o presidente da câmara Marquinho Tibúrcio falou a importância do projeto cidadão sobretudo do casamento coletivo.

“O projeto Cidadão é uma reinvenção nossa da Câmara de Vereadores de Brasiléia, entendemos que muita gente precisa algum atendimento nessa área e muitos não têm condições, e, essa oportunidade vem sempre em boa hora, quero em nome de todos da casa parabenizar ao Tribunal de Justiça do Acre e todos os envolvidos nessa importante ação em prol da população de Brasiléia. ” Finalizou.

O dispositivo de honra foi composto pelo vice-prefeito de Brasileia, Carlos do Pelado; o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Tibúrcio, o delegatário do Cartório de Brasiléia, Rodrigo da Silva Azevedo e o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson.

Com informação da Assessoria do TJ/AC

