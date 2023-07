Presidente do Conselho Nacional do SESI conhece modelo de negócios da COOPERACRE

A direção da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (COOPERACRE) recebeu nesta quinta-feira, 13, a visita do presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas, acompanhado pelo ex-deputado federal Sibá Machado, o superintendente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha e dirigentes de cooperativas.

O superintendente da COOPERACRE, Manoel Monteiro apresentou a indústria de beneficiamento de castanha e o modelo de negócios da cooperativa. A comitiva também visitou a obra da fábrica de polpa de frutas, que está sendo construída no mesmo espaço e deverá ser entregue até novembro, um investimento de R$ 40 milhões.

A COOPERACRE atua no fortalecimento das cadeias produtivas da borracha, castanha-da-Amazônia, café, palmito e polpa de frutas, exporta para nove países e possui 22 associações e 14 cooperativas filiadas.

Em 2022, a cooperativa movimentou mais de 38 milhões de reais em bioeconomia, beneficiando diretamente cerca de quatro mil famílias extrativistas.

O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas, disse que se surpreendeu positivamente com o que viu na COOPERACRE. “Conheci o trabalho desenvolvido pela Cooperacre e fiquei impressionado com o impacto positivo do trabalho na renda e na economia local. O cooperativismo fortalece a comunidade local ao impulsionar a produção de castanhas, leite e derivados, proporcionando emprego, desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todos envolvidos. Parabéns a todos!”.

Estiveram presentes dirigentes e representantes da Cooperativa de Suínos e Aves (Agroaves), Vagnei Macedo; Cooperativa de Cafeicultores do Vale do Juruá (Coopercafé), Jonas Lima; Cooperativa dos Agricultores e Pecuaristas da Regional do Baixo Acre (Coopel), Ezequiel Rodrigues; Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Acre (Fetacre), Sergione Paiva; presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Acre), Edmar Batistela; superintendente Estadual dos Correios no Acre, Francisco Ithamar Santos Souza; presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Acre, Suzy Costa; presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha; Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Tiago Mourão, entre outras autoridades.

Texto: Andréia Oliveira

Fotos: Alice Hainan

