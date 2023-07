Polícia Militar, através do 6°BPM/2° PEL – Rodrigues Alves, encontra homem desaparecido.

Na manhã desta quarta-feira, 12/07/2023, a guarnição de serviço do município de Rodrigues Alves foi acionada para uma ocorrência de desaparecimento de pessoa no Ramal Agrovila do Mujú. Segundo a esposa do desaparecido, ele possui deficiência mental e havia saído de casa na segunda-feira pegando rumo ignorado em uma canoa. Ao chegar no local, com a ajuda da Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas buscas por onde populares haviam visto a vítima pela última vez e após algumas horas o senhor S.R.A., de 43 anos foi localizado. Após ter sido indagado sobre a motivação do desaparecimento ele respondeu que saiu com medo de ameaças de alguns indivíduos e, por temer pela sua vida, se isolou em um matagal próximo a sua antiga residência. Em seguida foi entregue a sua família em segurança.

