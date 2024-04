Primo de Gladson é morto com facada na barriga após dar em cima da mulher do amigo, diz polícia

Bruno Cameli Messias, um dos primos do governador do Acre, Gladson Cameli, morreu após levar uma facada na barriga durante uma confusão entre amigos. O caso aconteceu na Comunidade Triunfo, zona rural de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. Messias morreu a caminho do hospital da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria ciúmes. Messias teria dado em cima da mulher de um amigo durante uma bebedeira. Revoltado, o homem pegou uma faca e desferiu um único golpe na vítima e fugiu.

A assessoria de comunicação do governo do Acre confirmou o parentesco da vítima com o governador.

A mulher do suspeito disse em depoimento que sempre era assediada quando Bruno Messias estava ingerindo bebidas alcoólicas. O delegado responsável pelas investigações, Marcílio Laurentino, confirmou que Bruno Messias era primo de segundo grau de Gladson Cameli.

“Eram amigos, mas toda vez que bebia dava em cima dela. Iniciou-se uma discussão, ela estava na cozinha e só viu o marido correndo. Quando chegou no cômodo ele [Bruno] estava esfaqueado no abdômen. Foi só uma punhalada, mas saíram as víceras”, contou o delegado.

Ainda segundo a polícia, Bruno Messias estava passando um período na propriedade da família, que fica na comunidade. O delegado acrescentou que a mulher do suspeito e parentes dela colocaram a vítima dentro de uma embarcação e levaram para o hospital da cidade.

Porém, ele morreu antes de chegar na área urbana. Por conta da distância – a comunidade fica três horas de barco da cidade – os policiais tentam recursos para ir até a localidade prender o suspeito.

Laurentino destacou que uma aeronave do governador foi até Marechal Thaumaturgo buscar o corpo da vítima. “Já temos a identificação do suspeito, só que estamos com dificuldade de ir até lá prendê-lo”, concluiu.

G1 ACRE

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp