Quadrilhas Juninas abrilhantam Arraial Cultural realizado pela Prefeitura de Brasiléia

Neste final de semana, a Prefeitura de Brasiléia através das Secretarias de educação e cultura realizou a o Arraial Cultural, com sucesso de público.

Com muita alegria, dança, comida típica e música ao vivo, Brasiléia recebeu as quadrilhas juninas: Malucos na Roça, Pega- pega e Matutos na Roça, de Rio Branco, Xurumela, de Assis Brasil e Arriba Saia, de Brasiléia, que abrilhantaram o evento, juntamente com a participação das escolas da Rede municipal, com apresentações de rei e rainha, desfiles, apresentaco4s musicais e muita dança com o forró da Melhor Idade.

Desfiles, barraca do beijo, prisão do amor e o tradicional pau-de-sebo e muita alegria fizeram parte da noite de festa junina.

A Prefeita Fernanda Hassem prestigiou a atividade acompanhada do esposo, o médico Israel Milani, Deputado Estadual Tadeu Hassem, vereador Rogério Pontes e o secretário municipal de cultura, Alef Correia, que esteve à frente da atividade.

A prefeita Fernanda Hassem destaca que a atividade cultural, além de entreter, aquece a economia local. ” Foram dois dias de arraial, com participação de várias quadrilhas juninas de Rio Branco,Brasiléia e Assis Brasil. Nossos vendedores e escolas trouxeram uma variedade de comidas típicas, aquecendo a economia local. Parabenizo a equipe das secretarias de educação e cultura pela realização dessa linda festa, e a população que prestígiou”, disse a prefeita.

