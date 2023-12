Reconhecimento- Prefeitura oferece jantar de Confraternização e Comemoração da conquista do 1° Lugar em Qualidade na Educação

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, prestigiaram na noite desta quarta-feira, 13, à Confraternização e Comemoração da conquista do 1° Lugar em Qualidade na Educação dos servidores da categoria, no espaço Art Eventos.

Na ocasião o gestor agradeceu gestores, professores, colaboradores pelo empenho e conquista inédita para o município. Além de homenagear todas as escolas municipais e receber placa de reconhecimento pelo apoio e valorização dos profissionais.

Participaram da solenidade também a Secretária de Administração Regiane Moreira, Pastor Sulivam, a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Epitaciolândia – SINTEAC Márcia Lima, Sandra Soaldini representando os gestores municipais e servidores da educação.

O índice é importante, entre outras coisas, para definição dos repasses de Participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (IPM/ICMS) a ser realizada em 2023, para aplicação no próximo ano.

O IQEM, por sua vez, tem em sua fórmula de cálculo a componente IDEPIM, parâmetro utilizado para a aferição do desempenho educacional das escolas e de cada uma das redes municipais às quais pertencem, além de acompanhar a qualidade do serviço educacional ofertado. São considerados três critérios principais: proficiência, taxa de participação e taxa de aprovação. *Fonte ME

