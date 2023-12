Projeto “SAÚDE EM BOA FORMA” encerra atividades em 2023 na sua 3ª Edição

O Núcleo Ampliado da Saúde da Família (NASF), que faz parte da Secretaria de Saúde Municipal de Saúde de Epitaciolândia, desenvolve várias ações durante toda semana. São projetos que trabalham a prevenção e o cuidado com saúde, por meio de orientação e boas práticas alimentares e de exercícios físicos.

“O NASF tem como objetivo trabalhar através de orientações e prática, a qualidade de vida, promovendo a mudança de comportamento, estimulando a prática de exercícios físicos e incentivando a alimentação saudável, o que resulta em uma melhor qualidade de vida”.

Além do educador físico, o núcleo é composto, por uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, nutricionista e psicóloga.

O projeto está em execução desde 2019 pela prefeitura Municipal de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde/NASF, acessível à toda população, hoje conta com mais de cinquenta participantes ativos.

Na tarde desta quarta-feira, 13, foi o encerramento da 3ª Edição do Projeto saúde em Boa Forma, o prefeito Sérgio Lopes esteve presente no evento e ressaltou a importância dessas ações do NASF na vida das pessoas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp