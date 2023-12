Jarude surpreende em pesquisa e já é o terceiro na disputa pela Prefeitura da Capital

ASSESSORIA

Nova pesquisa do Instituto Delta divulgada nesta quinta-feira (14) aponta o crescimento do deputado estadual e pré-candidato, Emerson Jarude (Novo), na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Jarude já figura entre os três nomes apontados como os favoritos da população rio-branquense para as eleições 2024 com 10% das intenções de votos, enquanto o candidato do MDB, Marcus Alexandre têm 50,60%, Tião Bocalom, do Progresistas, tem 19,30% e Alysson Bestene, também do Progressistas, tem 6%. Na última pesquisa do mesmo instituto, Jarude aparecia com 6% das intenções de votos.

A pesquisa também considerou outros cenários onde inclui mais dois candidatos: Coronel Ulysses, do União Brasil, e Jenilson Leite, do PSB. Neste contexto Jarude tem 9,40% dos votos válidos.

Além disso, entre os cinco pré-candidatos considerados na pesquisa, o nome de Emerson Jarude é o que tem menor rejeição, que é quando o eleitor não votaria de jeito nenhum. Este é um indicativo relevante em pesquisas, pois aponta possibilidade de crescimento.

“Só tenho a agradecer a população que tem confiado no nosso nome a cada eleição. A pré-candidatura à Prefeitura não é uma decisão minha, mas do rio-branquense que assim como eu anseia por mudanças reais e que de fato vão fazer a diferença o desenvolvimento da nossa cidade, aquele cidadão que não quer ter que sair da nossa cidade, e sim, uma nova Rio Branco, segura e de mais oportunidades. Ainda falta muito tempo para as eleições e tem muito trabalho pela frente, mas é gratificante esse crescimento. Sei que os desafios são muitos, mas estamos prontos para enfrentá-los com muito trabalho e pé no chão, como sempre fizemos”.

Jarude foi o deputado estadual com mais votos em Rio Branco nas eleições de 2022 e o crescimento de seu nome para disputar a prefeitura se dá especialmente pelo seu trabalho e atuação direta contra os problemas reais do cidadão, como a Caravana da Fiscalização que em Rio Branco, só em 2024, resultou em mais de 150 escolas, unidades de saúde, ruas e obras fiscalizadas com aproximadamente 300 ofícios enviados aos órgãos competentes cobrando e indicando melhorias para a população da capital.

Na tribuna da Aleac, Jarude não se furta de defender os interesses de quem o colocou lá: o povo. Além disso, no momento de maior fragilidade das famílias rio-branquenses, quando a enchente assolou diversos bairros, o deputado Emerson Jarude juntou sua equipe e somou esforços para levar socorro às vítimas dos transbordamentos. Foram quase 1,8 mil refeições distribuídas, cerca de 500 cestas básicas e kits de limpezas entregues e 400 toneladas de entulhos retirados das ruas da capital.

