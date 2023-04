Recursos de advogados de Gladson Cameli são rejeitados pelo STJ

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram o recurso impetrado pelos advogados do governador Gladson Cameli que pediam a anulação da Operação Ptolomeu e também a transferência da competência do caso para a Justiça Eleitoral. O entendimento do colegiado foi unânime e seguiu o entendimento da ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, na manhã desta quarta-feira, 19.

A votação foi rápida, com leitura apenas da ementa do caso. A corte Superior decidiu ainda que não se fazia necessário a sustentação oral por parte dos advogados de Cameli.

Governdaor do Acre Gladson Cameli (PP) – Foto: Reprodução

Os advogados do governador argumentam a nulidade de um passo dado pela Polícia Federal logo no início das investigações – a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira sobre o filho do de Gladson, Guilherme, de apenas seis anos.

O pedido de anulação do inquérito foi apresentado à ministra Nancy Andrighi ainda no mes de março, onze dias depois da deflagração da terceira fase da Ptolomeu. No bojo desta fase ostensiva das investigações, o governador do Acre não foi alvo de buscas, mas teve de entregar seu passaporte à Justiça e seu patrimônio foi bloqueado. A Ptolomeu aponta também para familiares de Gladson Cameli.

