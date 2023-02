Rolinhas do Coronel e Carreta da Alegria arrasta milhares de foliões em Brasileia

SECOM

O Bloco “As Rolinhas do Coronel” e a carreta da alegria “Sonho Meu” animaram a tarde de carnaval em Brasiléia.

Centenas de homens vestidos de mulher, desfilaram pelas principais ruas da cidade, levando alegria e criatividade por onde passavam.

O bloco das rolinhas nasceu há mais de 30 anos na época da novela “Tieta” onde o coronel chamava as meninas que trabalhavam na casa dele de Rolinhas. Todos os domingos de carnaval Carlito César (Coronel Baleia) e sua esposa Gislene Salvatierra faziam o esquenta do carnaval em casa junto com os filhos e outros familiares e amigos que se vestiam de mulheres.

O carnaval 2023 é uma realização da companhia de Rodeio Raio de Lua e Naldo Produções, com apoio da Prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Cultura.

