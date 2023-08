Romaria em devoção à Santa Raimunda reúne milhares de devotos em Assis Brasil

15 de agosto. Dia de Santa Raimunda do Bom Sucesso, também conhecida como Alma do Bom Sucesso ou a santa protetora dos seringueiros. Nesta terça-feira, uma verdadeira multidão tomou o pequeno município de Assis Brasil para participar da procissão de Santa Raimunda.

Os fiéis, na grande maioria peruanos vindos de várias partes do Peru, lotam pequenos carros, vans e até caminhões que transportam os devotos até a capela de Raimunda. O túmulo da divindade fica a cerca de 40 quilômetros da sede do município de Assis Brasil, no coração da floresta amazônica, já na reserva extrativista Chico Mendes.

A procissão segue a pé pelo varadouro que leva até à capela. No percurso muitos cânticos, orações e lágrimas de quem espera por um milagre, ou já agradece pela benção recebida.

Todos os anos essa manifestação de fé acontece e vem ganhando repercussão internacional. Santa Raimunda já é conhecida em diversos países e os testemunhos de curas e milagres ganham o mundo.

A vida de santidade

A história de Santa Raimunda é contada pelos habitantes da cidade de Assis Brasil, no Estado amazônico do Acre. Segundo as narrativas, Santa Raimunda era uma mulher muito caridosa e simples, que faleceu sozinha de complicações no parto, ao pé de uma grande seringueira.

Ela estava acompanhando o marido, que era seringueiro e estava trabalhando num caminho de seringas. Raimunda já estava nos últimos dias de sua gravidez, com uma enorme barriga. Por isso, em determinado momento, ela não conseguiu mais acompanhar o marido. Este, irritado e bruto, a deixou ali sozinha. Alguns relatos afirmam que ele teria, inclusive, batido nela, antes de deixá-la. Então, sozinha ali, Santa Raimunda entrou em trabalho de parto e teve complicações sérias, que a levaram à morte.

Seu marido, estranhando a demora, voltou à procura de Raimunda e encontrou-a morta, no pé de uma grande seringueira. O filho, porém, sobreviveu e foi levado pelo pai. Conta-se que o marido chamou outros homens para que ajudassem a levar o corpo de sua esposa para sepultá-la na cidade. Porém, ele teria ficado tão pesado que não conseguiram tirá-lo dali.

Por isso, ela foi sepultada ali mesmo. Testemunhas contam que, no local onde Raimunda faleceu e foi sepultada, um perfume nunca sentido na terra passou a ser sentido por todos os que chegavam ali. Assim começou a devoção a Santa Raimunda. E muitas pessoas receberam graças pedindo ajuda a ela.

