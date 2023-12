Samba e Pagode: Carlão Oliveira é Premiado como Mestre da Musicalidade Tradicional do Acre

Escrito por Enage Peres

O panorama cultural do estado é marcado por uma celebração vibrante após o músico Carlão Oliveira, ícone do samba e pagode da década de 90, ser honrado com o título de mestre da musicalidade tradicional. Essa distinção, conferida pelo Fundo Estadual de Cultura do Acre em 2023, atraves da Fundação de Cultura Elias Mansour. Este é um reconhecimento merecido ao compromisso de Carlão Oliveira com a preservação e divulgação das raízes da música brasileira, um pilar do patrimônio imaterial do país.

Carlão Oliveira, cuja trajetória é pavimentada por ritmos sincopados e uma habilidade inigualável iniciada aos quatro anos de idade com um cavaquinho de lata de doce de goiaba, instrumento feito de forma artesanal pelo seu irmão mais velho, desde então sua trajetória na música transcende as expectativas ao ser selecionado para tal prêmio. Não se trata apenas de uma vitória pessoal para o músico, mas de um avanço significativo para o samba e pagode tradicionais, que muitas vezes se encontram ofuscados pela efervescente indústria musical contemporânea.

A decisão de coroar Oliveira como um tesouro vivo da cultura nacional reflete a importância do seu legado. Sua música não apenas entretém, mas também serve como uma ponte que conecta gerações, promovendo uma comunicação fluida entre o passado e o presente, garantindo que o futuro da música brasileira carregue consigo o mesmo espírito e alegria.

Na cerimônia de premiação, feito por amigos do músico, Carlão Oliveira emocionou-se ao receber sua homenagem. Em seu discurso, reiterou o seu compromisso com as tradições que moldaram sua vida e carreira. “Estou muito feliz por este reconhecimento. A música sempre esteve presente em minha vida. Desde os meus quatro anos de idade não há um dia se quer que eu não viva a música. Estou realizando um sonho de criança que começou bem lá atrás com um Cavaquinho de lata de doce de goiabada. Quero dizer que este certificado não é só meu e sim de todos os outros meus amigos e colegas que também são fazedores de cultura. O samba raiz é o meu refúgio diário e por isso que eu não teria palavras para agradecer, primeiramente a Deus, minha família, amigos e todos que sempre estão torcendo por mim. Sei que este certificado aumenta ainda mais a minha responsabilidade, mas estarei sempre à disposição para contribuir dentro desse contexto cultural. Gratidão é a palavra!”.

Esse é um momento ímpar em que se ver artistas e fazedores de cultura do Alto Acre sendo reconhecidos por sua atuação no setor cultural o que significa que os recursos e o reconhecimento a mestres da cultura popular do estado tem chegado nos municípios.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp