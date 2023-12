Vereador Messias Lopes entra para a história sendo o 1º presidente da Câmara a fazer várias conquistas e comprar um veículo em 5 meses

O vereador Messias Lopes (PT), presidente interino da Câmara de Epitaciolândia, fechou o segundo semestre de 2023 comemorando avanços à frente da Casa Legislativa mirim, adquirindo inclusive um novo veículo para os trabalhos parlamentares, com recursos próprios da Câmara municipal, e outros benefícios significativos para a casa do povo.

Dentre os vários feitos por Messias Lopes, destacam a recente Audiência Pública em parceria com o gabinete do deputado federal Eduardo Velloso (UB), que tratou sobre os problemas comuns entre as câmara de vereadores do Alto Acre (Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri), recebendo a garantia do parlamentar federal de que destinaria emendas pix de 20 mil para cada vereador usar dentro da legalidade para as áreas que acharem emergenciais.

Messias também conseguiu estreitar o diálogo com o executivo municipal ao ponto de conseguir adquirir oficialmente das mãos do prefeito Sérgio Lopes, e o título definitivo do local via Iteracre, de uma área ao lado da Câmara de vereadores que possibilitará ampliar as estruturas físicas da casa do povo a partir de 2024.

