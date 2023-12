Prefeitura de Assis Brasil lança programa Saúde na Hora

A prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 15, na Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista o lançamento do programa “Saúde na Hora”. O programa é uma estratégia, ofertada pelo Ministério da Saúde, que visa ampliar a oferta de serviços de saúde em horário estendido. A prefeitura de Assis Brasil foi uma das primeiras do Acre que aderiu ao programa. O atendimento do programa acontece na UBS Terezinha Batista, terá o horário de funcionamento estendido pela noite.

O prefeito Jerry Correia esteve presente no lançamento e destacou a importância. “Lançamos hoje o programa Saúde na Hora com atendimento das 7 da manhã às 10 da noite, para facilitar o atendimento a população que durante o dia não tem condições de fazerem seus atendimentos de saúde, essa é mais uma conquista para a saúde de Assis Brasil”.

O Programa Saúde na Hora tem como objetivo principal ampliar o acesso às ações e serviços da Atenção Primária e Atenção básica de Saúde, por meio do funcionamento em horário mais flexível pela parte da noite.

O Governo Federal por meio do Ministério da Saúde vai definir incentivo financeiro adicional mensal aos municípios que aderirem ao Programa, com o horário de funcionamento de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

