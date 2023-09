Saneacre atua para garantir água potável a comunidade rural de Xapuri

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), trabalha para levar água potável a mais de 165 famílias da Comunidade Jequiá, zona rural de Xapuri. De acordo com o gerente do Saneacre no município, Eguinaldo Siqueira, são quase dois mil metros de rede em construção. A obra deve ser concluída até o fim de setembro.

“Celebramos essa grande execução, agradecemos ao governo pelo comprometimento em cuidar das pessoas, e também à presidência e toda a diretoria do Saneacre, que se empenha para conseguirmos executar nosso trabalho”, disse Siqueira.

A realização dos serviços é uma parceria entre o Saneacre, a Prefeitura Municipal e gabinete do deputado Manoel Moraes, que destinou uma emenda parlamentar de R$ 168,6 mil.

Raimundo Nonato de Souza, que mora há seis anos na Comunidade, é um desses beneficiados. Ele conta sobre a dificuldade que se tinha antes para o acesso à água potável.

“A gente compartilhava uma caixa d’água, cada um ia lá e pegava cinco, seis baldes. Graças a Deus esse problema vai ser resolvido. Era bem difícil”, relata.

O presidente do Saneacre, José Bestene, destacou a parceria feita pela autarquia com as prefeituras acreanas e com os parlamentares estaduais e federais: “Fico muito feliz com a parceria. Quando se trabalha com seriedade, os resultados aparecem e quem ganha é o povo”.

