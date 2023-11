Saneacre divulga dados alarmantes sobre fornecimento de água no Acre devido à seca severa

Por Alexandre Lima

Além do racionamento em Epitaciolândia, população só tem água a cada 6 dias

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) divulgou hoje dados preocupantes acerca do fornecimento de água em diversas regiões do estado, em meio à situação de emergência decretada desde 16 de outubro, devido à seca severa.

De acordo com as informações apresentadas no boletim da seca emitido pelo Governo do Acre, o município de Epitaciolândia enfrenta racionamento, com uma intermitência de seis dias para cada regional de abastecimento. Para contornar a situação, três caminhões-pipa estão sendo mobilizados para auxiliar no abastecimento de escolas e outras instituições públicas.

A situação em Acrelândia também é alarmante, uma vez que o açude utilizado para a captação de água atingiu o nível de alerta. Nos demais municípios, o abastecimento é considerado estável até o momento.

O estado do Acre vive uma crise hídrica, e o decreto de situação de emergência, publicado no Diário Oficial da União para os 22 municípios, destaca a gravidade da seca que assola a região. Já em 6 de outubro, um decreto estadual havia antecipado a medida, declarando situação de emergência devido à iminente possibilidade de desabastecimento no sistema de água do estado.

VEJA BOLETIM ABAIXO.

Boletim semanal sobre a seca no Estado do Acre – de 8 a 15 de novembro

No dia 1º de novembro, o governo federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o empenho e o repasse de recursos ao Acre, no valor de R$ 8,2 milhões, para a execução de ações que promovam assistência às famílias mais impactadas pelo período de estiagem prolongada no estado.

No dia 1º de novembro, o governo federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o empenho e o repasse de recursos ao Acre, no valor de R$ 8,2 milhões, para a execução de ações que promovam assistência às famílias mais impactadas pelo período de estiagem prolongada no estado.

Confira os dados referentes à crise hídrica no Acre na última semana

Previsão do tempo

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), com dados baseados no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão do tempo para a Região Norte, são previstas chuvas em forma de pancadas, durante a semana, com valores maiores que 50 milímetros (mm) no Acre e no oeste e sul do Amazonas.

Com menores acumulados em áreas pontuais de Rondônia, Pará e Tocantins devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas entre dos dias 13/11 a 20/11/2023.

Regional do Alto Acre

Previsão é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nesta quinta-feira (16/11), e nos dias 17 e 18 a previsão segue a mesma tendência. As temperaturas devem variar com mínimas de 23ºC a máximas de até 39°C. A umidade relativa do ar prevista será de 30% a 100% nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Região do Baixo Acre

Previsão é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira e sexta-feira (16 e 17/11), e nos dias 18 e 19 a previsão segue a mesma tendência. As temperaturas devem variar com mínimas de 24ºC a máximas de até 40°C. A umidade relativa do ar prevista será de 30% a 100% nos municípios de Capixaba, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Acrelândia.

Regional do Purus

Previsão é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira e sexta-feira (16 e 17/11), e nos dias 18 e 19 a previsão segue a mesma tendência de previsão de céu Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar de mínimas de 23ºC a máximas de até 40°C. A umidade relativa do ar prevista será de 30% a100% para os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Região de Tarauacá-Envira

Previsão é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira e sexta-feira (16 e 17/11), e nos dias 18 e 19 a previsão segue a mesma tendência de previsão de céu Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar de mínimas de 23ºC a máximas de até 39°C. A umidade relativa do ar prevista será de 30% a 100% para os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão.

Regional do Juruá

Previsão é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira e sexta-feira (16 e 17/11), e nos dias 18 e 19 a previsão segue a mesma tendência de previsão de céu Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar de mínimas de 23ºC a máximas de até 37°C.A umidade relativa do ar prevista será de 40% a 100% para os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

Saiba mais: https://sema.ac.gov.br/informativo-semanal-qualidade-do-ar/

Nível dos principais rios

Em Assis Brasil, no decorrer da semana, o manancial apresentou uma dinâmica de elevação e redução. Assis Brasil registrou o nível de 3, (14/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 2,87 m, uma redução de 0,15cm. Em Brasiléia, o rio registrou o nível de 0,95 m (14/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 0,98 m, uma elevação de 0,03cm.

O Riozinho da Rola, afluente do Rio acre, apresentou uma dinâmica de elevação no decorrer da semana. Registrou o nível de 0,90 m (11/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 1,12 m, uma elevação de 0,22cm.

O Rio Iaco apresentou uma dinâmica de redução em Sena Madureira. Registrou o nível de 1,39 m (11/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 1,09 m, uma redução de 0,20 cm.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, apresentou uma dinâmica de redução. Registrou o nível de 5,46 m (11/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 4,93 m, uma redução de 0,53 cm.

O Rio Envira, em Feijó, apresentou uma dinâmica de elevação e redução no decorrer da semana. Registrou o nível de 4,47 m (11/11) e na cota de hoje (16/11) registrou 4,17 m, uma redução de 0,30cm.

Veja os níveis nesta quinta-feira, 16

Rio Acre (Rio Branco): 1,59 m

Rio Acre (Assis Brasil): 2,87 m

Rio Acre (Brasileia): 0,98 m

Riozinho do Rola (Rio Branco): 1,12 m

Rio Juruá (Cruzeiro do Sul): 4,83 m

Rio Iaco (Sena Madureira): 1,09 m

Rio Envira (Feijó): 4,17 m

Focos de calor

No período de 8 de janeiro a 15 de novembro de 2022, o número de focos de calor no Acre foi de 11.804, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 6.506, apresentando uma redução de 45%.

No período de 1 a 15 de novembro de 2022, o número nos focos de calor no Acre, foi de 896, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 108, apresentando uma redução de 88%.

Total de incêndios combatidos

O Corpo de Bombeiros combateu, no período de 9 a 15 de novembro, 76 incêndios, sendo 49 na capital e 27 no interior do estado.

Abastecimento de água

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que há, no município de Epitaciolândia, um estado de racionamento com intermitência de seis dias para cada regional de abastecimento. Três caminhões pipas auxiliam no abastecimento de escolas e outras instituições públicas.

Em Acrelândia, o açude usado para a captação de água está em nível de alerta.

Nos demais municípios o abastecimento é considerado estável.

Para mais informações sobre dados disponibilizados pela Sema, acesse: Sala de Situação

