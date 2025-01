Saúde do Acre alerta para a importância da vacinação contra a gripe

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), alerta a população sobre a importância de se vacinarem contra a gripe como forma de prevenir síndromes respiratórias graves (SRAGs). Conforme orientação do Ministério da Saúde (MS), a cobertura vacinal do estado deve atingir 90% da população.

De acordo com a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes Moraes, a situação é preocupante. “Estamos com uma cobertura vacinal baixa e os casos de SRAGs com complicações graves só aumentam. Temos um prazo muito curto, até 31 de janeiro, para ampliar a vacinação e evitar o desperdício das doses”, destacou.

A vacina contra a influenza foi distribuída em setembro de 2024 e a campanha para a Região Norte se encerra no final de janeiro.

O estado aplicou, até agora, 146.826 doses da vacina contra a gripe, enquanto a meta é alcançar 311.069 pessoas para atingir o índice de 90% de cobertura. A baixa adesão tem impacto direto no aumento de internações, como explicou a secretária adjunta. “As pessoas que estão sendo internadas com complicações graves não tomaram a vacina. É um alerta importante para que todos busquem as unidades de saúde e se vacinem”, afirmou.

Em Rio Branco, a cobertura está significativamente abaixo da meta. Segundo a Sesacre, todas as unidades básicas de saúde dos 22 municípios do Acre estão abastecidas com a vacina, mas algumas prefeituras não conseguem aplicar as doses disponíveis. “Temos mais de 30 mil doses em estoque no nível central prontas para redistribuição, mas muitos municípios ainda têm vacinas não utilizadas”, acrescentou Moraes.

Reforço na conscientização

O promotor de Justiça Ocimar Júnior também enfatizou a importância da vacinação como um ato de responsabilidade social. “A imunização é um compromisso não só com a própria saúde, mas também com a comunidade. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e combater desinformações. Precisamos fortalecer a confiança da população nas vacinas, que são seguras e eficazes”, ressaltou.

Pais e responsáveis por crianças, assim como grupos de risco, são prioridade neste momento, pois são os mais vulneráveis às complicações da gripe. “É essencial que a conscientização vacinal seja retomada para superarmos essa situação”, finalizou o promotor.

A vacinação contra a gripe está disponível gratuitamente para toda a população, com uma dose anual recomendada. Quem já tomou a vacina em outubro, novembro ou dezembro de 2024 não precisa refazê-la, pois sua eficácia cobre todo o ciclo vacinal até outubro de 2025. Já aqueles que não se imunizaram nos últimos meses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para garantir a proteção contra a gripe e evitar complicações graves.

A Sesacre reforça o apelo à população para que compareça aos postos de vacinação antes do prazo final, garantindo não apenas a proteção individual, mas também contribuindo para a saúde coletiva do estado.

Visualizações: 44