Durante formatura de mais de 130 alunos no ensino médio, governador reforça compromisso com a educação pública: ‘estamos no caminho certo’

Ao comemorar, ao lado dos estudantes, a formatura de 135 alunos do 3º ano do ensino médio do ano de 2024 do Colégio Militar Tiradentes, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli fez uma avaliação dos investimentos na educação pública e destacou os bons resultados que têm sido comemorados nos últimos meses.

A solenidade ocorreu na quadra do colégio e contou com os estudantes, familiares e autoridades que vibraram em mais uma conquista destes jovens. No dia anterior, quinta-feira, 18, 154 estudantes do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes, em Rio Branco, também concluíram mais uma etapa.

Agora, os 135 alunos que estão concluindo o ensino médio seguem para alcançar graus mais elevados, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou mesmo concurso público.

Em seu discurso, o governador relembrou alguns resultados, como o destaque da Escola Integral Humberto Soares da Costa no Enem 2024 no Acre. Nada menos do que 31 alunos da instituição que realizaram a prova de Redação (32%) obtiveram notas acima de 900 pontos, outros 24% obtiveram notas que variaram entre 800 e 880 e mais 8% dos estudantes alcançaram entre 700 e 780 pontos, totalizando 63,6% estudantes com notas acima de 700.

Além disso, relembrou a história da estudante Tayla Paulino Sales Kaxinawá, da Escola Estadual Jairo de Figueiredo Melo, localizada no município de Jordão, no interior do Acre, que alcançou a marca de 920 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O resultado posiciona Tayla, de 18 anos e pertencente à etnia Kaxinawá, como uma das melhores colocadas no estado na edição deste ano.

“Tenho muito orgulho do nosso sistema público de ensino. Recentemente, vimos vários jovens que estudaram em escolas do estado tirarem excelentes notas, mostrando um fantástico desempenho na redação do Enem. Inclusive, uma jovem indígena do Jordão. Isso é a prova que estamos no caminho certo oferecendo o melhor ensino possível aos nossos jovens”, ressaltou.

Cameli também relembrou que sua gestão tem valorizado os colégios militares, potencializando o que chamou de “projeto cívico educacional exitoso”.

O governador reforçou ainda a importância da educação como motor de mudança social e pediu que os jovens deem o seu melhor para se tornarem bons profissionais e representarem o estado do Acre onde estiverem.

“Um futuro promissor e próspero para o nosso estado só é possível através da educação das nossas crianças e jovens. O meu conselho àqueles que estão se formando é que sejam fieis aos seus sonhos porque tudo é possível com fé, esforço e determinação”, disse.

À frente da direção do Colégio Tiradentes, a capitã Ivanise Pontes, pontua a qualidade do ensino das escolas militares, não só no quesito educação, mas na formação de bons cidadãos.

“Essa é uma turma que ingressou no sexto ano do ensino fundamental, no ano de 2018, e de lá para cá foi uma história de conquistas e superações. Hoje eles estão tendo o privilégio de concluir o terceiro ano do ensino médio em um dos colégios que é referência não somente no estado do Acre, mas também a nível de Brasil.”

O trabalho do colégio, segundo a diretora, também é formar multiplicadores.

“Hoje nós fomentamos não somente uma educação de qualidade, mas nós buscamos desenvolver nesses alunos um espírito de disciplina consciente, de seres transformadores da realidade onde estão inseridos. E saindo daqui, com certeza, esses alunos terão capacidade de concorrer a nível nacional em qualquer faculdade para o curso que eles escolherem. Esse é o diferencial do Colégio Militar Tiradentes. Não somente trazer educação, mas formar cidadãos transformadores da realidade social onde estão inseridos”, enfatizou.

Sonhadores

A comandante-geral da PM, Marta Renata Freitas, disse que estão sendo entregues à sociedade 135 sonhadores.

“Não apenas concluímos o ensino médio, mas proporcionamos o caminho para que 135 jovens consigam trilhar o caminho que sonharam para suas vidas. Tivemos o quinto melhor desempenho do Ideb na região Norte e isso é muito significativo. Isso é uma construção não só dos diretores, professores, mas dos alunos e família. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, é uma frase de Nelson Mandela que acredito muito porque tudo que conquistei na minha vida foi por meio da educação.”

Luana Silva, oradora da turma, relembrou como os estudantes tiveram que se adequar ao método militar desde quando a instituição passou a ser gerida pela PM.

“Os sussurros que nos diziam que seríamos capazes tornaram furacões em nossas vidas. Nos despedimos não só de uma instituição, mas de uma família. Nesse viés, desejo a todos que nós possamos caminhar cada dia mais em flores com a certeza de concretizar paz no mundo e certeza que a mudança ocorre dentro de nós”, se dirigiu aos colegas.

O governador também aproveitou a oportunidade para dizer que pretende ampliar o modelo de ensino que tem dado bons resultados ao Estado.

“As escolas militares são exemplos daquilo que podemos ter para melhorar o ensino. O que nós precisamos fazer é criar oportunidades para que a gente possa cada vez mais educar as pessoas. Eu sempre digo que o que está dando certo não se mexe, a gente amplia e o meu compromisso sempre é apoiar a educação”, reforçou.

Missão cumprida e novos planos

Nicolly Yasmin Parente, 18 anos, contou que está empolgada com a nova fase. Cheia de planos, ela pretende cursar medicina.

“Entramos aqui como crianças e saímos como adultos. O sentimento é de unidade, de muita união, porque essa família que está formando hoje é a representação do que o Estado do Acre merece, do que a educação do estado merece e o meu maior prazer vai ser, daqui alguns anos, poder contribuir com isso”, planeja.

Para ela, o sentimento que fica por essa caminhada é de gratidão e destacou o diferencial de um modelo de ensino que preza pela disciplina. “Citando a atriz Fernanda Montenegro, quero dizer que os sonhos são do tamanho de uma vida. Então, sonhem e vivam por esses sonhos”, completou.

Tiago Barboza tem consciência que a nova fase agora é fundamental para alcançar seus objetivos de vida e pretende levar os ensinamentos que teve na escola adiante.

“Agora é o momento de a gente criar nossa história rumo à ajuda em relação à sociedade. Todos que estão aqui se formando são os próximos advogados, médicos, políticos e todos nós, a partir de agora, vamos precisar de muita motivação e de muito trabalho duro para que a nossa sociedade continue melhorando cada vez mais e da escola levo um sentimento de amor e agradecimento por tudo que fizeram por mim”, relata.

Já Francisco Aguiar diz que o sentimento sobressaltado é de orgulho, tanto de si, como de seus pais e de todos os amigos que finalizam essa etapa.

“Este é o final de uma etapa para o começo de um novo ciclo, onde eu vou ter que ter mais responsabilidade comigo mesmo, é uma nova etapa para a minha vida e para o meu futuro. Foi aqui que eu realmente entendi valores que estão além do ensino.”

