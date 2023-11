Saúde em redes encerra programa deixando legado na saúde básica na regional do alto Acre

Os Prefeitos Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita participaram nesta terça-feira, 7, da amostra regional que marca o encerramento do Programa Saúde Redes na regional do Alto Acre realizado no Espaço Art Eventos.

A ação ocorreu por sete meses beneficiando os quatro municípios da regional: Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Xapuri, aprimorando sobre a governança macrorregional do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre a organização da Atenção Básica de Saúde. No encerramento contou ainda com apresentação de resultados, debates e certificação para os participantes.

Participaram também da cerimônia o Vice-prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado, vice-prefeito de Assis Brasil Reginaldo Martins, Daniel Lima Secretário municipal de Saúde de Xapuri e vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde – COSMES e equipes das secretarias de saúde dos quatro municípios.

O projeto Saúde em Rede tem o objetivo de (re)organizar a forma de trabalho das equipes de saúde, melhorando a integração entre atenção primária, atenção especializada e hospitalar, criando uma Rede de Atenção à Saúde. Com isso, o foco estará nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

