Sebrae realiza programação especial para empresários do Alto Acre

FONTE: oaltoacre.com

Durante o mês de maio, o Escritório Regional do Sebrae no Alto Acre realizará uma programação especial para quem deseja se formalizar ou já tem um negócio. As oficinas, palestras e cursos acontecerão em Brasileia, Assis Brasil e Xapuri, e integram o Mês do MEI.

Para melhorar ainda mais a experiência do cliente Sebrae, de 22 a 26 de maio haverá a Semana do MEI 2023, realizada em todo o país, online e presencial.

Nos pontos de atendimento do Alto Acre serão oferecidos serviços como: orientação técnica sobre abertura de empresa; parcelamento do DAS; consultoria em marketing e vendas, e outros.

Durante o evento serão abordados temas voltados a ideias de negócios, competências empreendedoras, planejamento, transformação digital, finanças, orientação para crédito, inovação, como aumentar as vendas e muito mais.

A programação de cursos e oficinas está disponível no link www.ac.loja.sebrae.com.br . Para maiores informações entre em contato no (68) 3546-5398 ou pelo 0800 570 0800.

