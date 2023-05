Governo pede que acreanos evitem viagens ao Peru em meio à crise

Por Agência Acre

Cidade de Iñapari, lado peruano que faz divisa com Assis Brasil – Foto: Alexandre Lima/Arquivo

O governo do Acre divulgou nesta quarta-feira, 3, a orientação de que a população do Estado evite fazer viagens ao Peru no momento devido ao período de crise política com inúmeros conflitos que o país vizinho e fronteiriço com cidades acreanas vem passando.

Na última semana, o governo do Peru decretou estado de emergência e uso das Forças Armadas nas cinco fronteiras do país. A ação busca inibir o aumento da migração nos próximos 60 dias, afetando a liberdade de trânsito de pessoas nas regiões de divisa.

Frente a essa situação, membros do gabinete de crise migratória do governo do Acre reuniram-se para deliberar futuras ações acerca da migração no estado.

O titular da Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), Lauro Santos, ressalta: “O governo acreano está atento e buscando reforçar a ajuda humanitária, atendendo, com materiais de primeira necessidade, e articulando ações, com a colaboração das prefeituras e da sociedade civil, buscando a preservação dos municípios e a garantia dos direitos de todos”.

Uma das regiões de divisa com o Peru é o município de Assis Brasil, porta de entrada para o Brasil, resultando em um quadro que demanda cuidados especiais, como o acolhimento e regularização de migrantes e refugiados.

Em fevereiro, o governo peruano decretou estado de emergência em sete regiões, devido a uma série de protestos no país, que pediam a renúncia da presidente Dina Boluarte, resultando em problemáticas no fluxo migratório para o Acre. O governo do Acre respondeu com a criação do gabinete de crise, que avalia e acompanha as ações migratórias.

