Segurança Pública do Acre participa de encontro da tríplice fronteira no Peru

Por Agência Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), visando fortalecer as relações e debater as ações de segurança na tríplice fronteira, participou nesta sexta-feira, 20, do 2º Encontro Trifronteiriço de Luta contra o Crime: Peru-Brasil-Bolívia, que acontece na cidade de Puerto Maldonado, Madre de Dios, Peru.

O encontro, que acontece até o sábado, 21, tem o objetivo de debater os delitos comuns das fronteiras, como tráfico de migrantes, contrabando, tráfico de pessoas e de ilícitos de droga, ouvindo as barreiras de fiscalização dos três países sobre o crime organizado. Além do Poder Judiciário, participam as coordenações dos ministérios de Relações Exteriores, para falar sobre a situação dos estrangeiros migrantes.

Encontro, que reúne autoridades da segurança pública dos três países, vai tratar os delitos comuns das fronteiras. Foto: Ascom/Sejusp

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, destaca que o encontro com os três países é de extrema importância para o fortalecimento das políticas de fronteira. “As fronteiras são uma das prioridades da Segurança Pública do Acre, porque é a partir delas que são gerados diversos delitos, mas que hoje estão sendo debatidos de forma integrada entre a tríplice fronteira”, disse.

Secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia. Foto: Ascom/Sejusp

Também participam do evento o chefe de gabinete da Sejusp, coronel Paulo Cezar Gomes da Silva, e o coordenador do Grupo Especial em Fronteira (Gefron), Cleudo dos Santos Maciel.

