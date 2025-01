Seminário discute Educação Especial inclusiva e os desafios para superar o capacitismo no Acre

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realiza nesta segunda-feira, 13, o Seminário de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva: Desafios para Superação do Capacitismo. O evento acontece no auditório do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, e busca fomentar reflexões sobre a construção de uma escola inclusiva e equitativa.

O seminário tem como objetivo ampliar o debate sobre a valorização das diferenças e singularidades dos indivíduos, promovendo a socialização de conhecimentos e práticas educativas que contribuam para combater o capacitismo. Destinado às equipes gestoras e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino, o evento conta também com a participação de representantes das regionais dos municípios acreanos, reforçando a capilaridade das discussões em todo o estado.

A abordagem do capacitismo como barreira estrutural no ambiente escolar evidencia a necessidade de ações concretas para garantir uma educação acessível e de qualidade. Segundo Jekson Alencar, representante do Núcleo da SEE em Santa Rosa do Purus, o evento é uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências que impactam diretamente o trabalho nos municípios.

“A gente não tem toda a visão que há aqui na capital. Vamos levar essa experiência para o nosso município, retransmitindo conhecimentos aos alunos que necessitam de educação especial, trabalhando de forma a evitar o capacitismo”, destacou.

Além de reconhecer e valorizar a diversidade, o seminário promove perspectivas pedagógicas que buscam superar barreiras e preconceitos. Hadhiane Peres, chefe do Departamento de Educação Especial da SEE, destacou a relevância do tema.

“Capacitismo é um tema relativamente recente. Muitas pessoas nem conhecem esse termo, mas as pessoas com deficiência vivenciam isso diariamente. Precisamos debater para refletir sobre nossas posturas na sociedade, até mesmo sobre frases ofensivas que não sabemos que são ofensivas”, explicou.

Programação diversificada e formativa

O evento é promovido pelo Departamento de Educação Especial, por meio da Divisão de Formação Especializada Continuada, e oferece palestras, mesas-redondas, oficinas e apresentações culturais. Entre os temas abordados estão:

Capacitismo: práticas de discriminação e preconceito não cabem mais nas escolas inclusivas, com o promotor de justiça Daissom Gomes Teles.

Proteção na Escola: Orientações sobre violência no contexto escolar, com o psicólogo Ocimar Leitão Mendes, chefe da Divisão de Psicologia Escolar Educacional.

O seminário reforça o compromisso do Acre com uma educação inclusiva. Segundo Aberson Carvalho, secretário de Estado de Educação, o estado é referência nacional na área.

“Enquanto em muitos estados o professor de educação especial ainda tem formação de nível médio, no Acre temos profissionais com formação superior e especialização na área. Nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), o estudante é atendido por profissionais capacitados, garantindo a inclusão de qualidade”, afirmou o secretário.

O evento consolida-se como um espaço de formação continuada, fortalecendo a educação especial no estado e reafirmando a importância de práticas inclusivas que promovam o respeito às diferenças e a superação do capacitismo nas escolas.

