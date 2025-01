Durante visita a secretarias, vice-governadora Mailza Assis alinha estratégias de ações do governo

Para aprimorar o trabalho de acompanhamento da execução das obras do governo do Acre, a vice-governadora Mailza Assis deu continuidade nesta segunda-feira, 13, à agenda de visitas nas secretarias.

A iniciativa tem o objetivo de reforçar as relações institucionais, acompanhar o trabalhos dos funcionários, entrega de obras e ficar a par de novos projetos para 2025.

O primeiro encontro foi realizado pela manhã, no Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). Ao lado da presidente, Sula Ximenes – primeira mulher a assumir a instituição em 60 anos – e que tem sido responsável pela condução de grandes obras no estado, Mailza parabenizou servidores e diretores pelo trabalho e obras estruturantes.

“Sula tem feito um trabalho de excelência. Muito feliz de ver mulheres tão comprometidas, mostrando seu talento e compromisso. Onde andamos tem obras do Deracre, e vocês são responsáveis por melhorar a infraestrutura do nosso estado. Parabéns!”, elogiou Mailza.

Só em 2024, foram investidos mais de R$ 120 milhões de recursos próprios para recuperação de ramais, pontes, obras de infraestrutura, dentre elas a duplicação da AC-405, ponte do Segundo Distrito, restauração da Ponte Metálica em Rio Branco, além de mais de 7 mil km de ramais e mais de 50 pontes construídas.

Na ocasião, a presidente apresentou o catálogo de obras para 2025: asfalto da Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria, ambas em Xapuri; em Brasileia, a Orla do Rio Acre; e em Rio Branco está a construção do Anel Viário Arco Metropolitano, a reforma da passarela Joaquim Macedo, o asfaltamento da Transacrena e avenida Antônio da Rocha Viana.

Em Marechal Thaumaturgo está a construção da passarela sobre o Rio Amônia e a restauração da AC-405, em Cruzeiro do Sul.

Atualmente, o Deracre está à frente de 40 projetos em execução, com investimentos de mais de R$ 369 milhões e 19 projetos aguardando aprovação, totalizando R$ 182 milhões.

“Estamos realizando, sob a liderança do governador Gladson Cameli, esse trabalho de agilizar os investimentos do nosso governo, proximidade com os servidores, grandes responsáveis pelo sucesso da nossa gestão, e como nosso líder diz: 2025 é o ano de execuções. O governador faz um mandato coletivo, democrático, que acolhe as pessoas e quebra barreiras entre os servidores. Em todo lugar que chegamos somos bem recebidos. Precisamos seguir com essa missão: a de continuidade. Diretores, servidores, terceirizados, muito obrigada pelo que estou vendo. Vocês embelezam nosso estado”, destacou. O deputado estadual Tanízio Sá esteve presente.

Seop

A segunda visita foi na Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Mailza foi recepcionada por servidores e pelo secretário Ítalo Lopes, que mostrou a estrutura, falou das obras em execução e o planejamento para este ano.

“A nova Maternidade, cuja primeira fase será entregue em 2025; a Casa da Mulher Brasileira de Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, construídas com emendas da vice-governadora, quando senadora; a Orla do Quinze, que será uma das grandes marcas da gestão; o Complexo Viário; os novos prédios da Controladoria-Geral do Estado (CGE), o Arquivo Público do Acre e a sede do Programa de Proteção ao Consumidor (Procon), estão previstas para serem entregues este ano”, afirmou Ítalo.

Ao final, Maria Alice Ricarte, campeã brasileira de xadrez e filha da secretária-adjunta da Seop, Samara Raquel Damásio, falou da sua experiência em representar o Acre num campeonato nacional.

Idaf

No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Mailza foi recepcionada pelo presidente, José Francisco Thum, e visitou a construção de dois galpões destinados aos departamentos de transporte e administrativo do instituto, com investimento de R$ 5 milhões de recursos próprios.

“Os novos setores integrarão o quadro administrativo, proporcionando uma estrutura condizente ao crescimento das demandas que se projetam no órgão”, disse Thum.

Em 2021 foi identificado no Acre um foco de monilíase e, a partir daí, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Idaf adotaram estratégias para conter o avanço da doença no país. A educação sanitária vegetal elaborou e divulgou materiais informativos em veículos e mídias sociais.

“As atividades de controle e erradicação da monilíase são realizadas em todas as regionais do estado, principalmente a vigilância ativa em fiscalização nas fronteiras, onde realizamos de 15 a 20 visitas por município, com o objetivo de impedir a entrada da doença. Na região do Juruá, onde há foco, realizamos constantemente o controle da monilíase para que ela não se espalhe para os demais municípios do Acre”, reforçou o presidente.

Outra ação do Idaf foi a aplicação do simulado zoossanitário da Região Norte, organizado pelo governo do Estado, por meio do Idaf. A ação está no planejamento hemisférico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) do Mapa, que abrange os 35 países do continente americano, dos quais 29 estão livres de febre aftosa sem vacinação.

Durante sete dias, 124 médicos veterinários dos serviços oficiais (órgãos estaduais e Mapa), quatro médicos veterinários internacionais (dois da Bolívia e dois do Peru) e 12 instrutores do Mapa participaram de atividades teóricas, com os procedimentos previstos nos planos de contingência em caso de suspeita da doença escolhida para o exercício.

“Um Idaf fortalecido significa melhorar a vida dos produtores. E nós temos esse compromisso com as cidades, mas também com o homem do campo”, ressaltou Mailza.

Turismo fortalecido e investimentos em empreendedorismo é geração de renda e desenvolvimento

A vice-governadora encerrou as visitas institucionais na secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

“Mailza tem dado apoio e tem contribuído com a gestão. Obrigado pela visita e todo compromisso que tem tido com o turismo e pela preocupação em fomentar novos negócios para a nossa população”, disse o titular da pasta, Marcelo Messias.

“Nosso estado é lindo, com belezas naturais e com grande potencial turístico. Nosso material, a divulgação, é espetacular, não deixa a desejar para nenhum outro estado. É resultado do trabalho do secretário Marcelo e desse time de gestores que nos ajudam diariamente. O projeto do governador é o nosso, e viemos aqui hoje dizer que contamos com vocês na continuidade do que tem dado certo. Nosso povo é criativo, inovador, e para os próximos anos vamos investir na geração de renda por meio do pequeno negócio”, afirmou Mailza.

A deputada federal Socorro Neri também acompanhou a visita.

Ao final, a equipe da Sete, diretores, coordenadores, e colaboradores parabenizaram Marcelo Messias pela passagem do seu aniversário, celebrada hoje.

