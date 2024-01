Senac Acre abre processo seletivo para Assistente de Atendimento e Vendas em Brasiléia

O Senac Acre está com processo seletivo aberto para contratação de Assistente de Atendimento e Vendas para a unidade operativa de Brasiléia. A vaga é para Ensino Médio completo e a remuneração inicial é de R$ 2.279,35, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas no período de 16 de janeiro até às 23h59 do dia 20 de janeiro de 2024, exclusivamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.

As inscrições são gratuitas e para participar, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição; possuir ensino médio completo e experiência profissional na área de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

O processo seletivo será composto por duas etapas, sendo a primeira etapa de inscrição no processo seletivo e análise curricular e a segunda etapa de avaliação individual comportamental.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 31 de janeiro de 2024.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no Comunicado de Processo Seletivo nº 002/2024, disponível no site do Senac Acre.

