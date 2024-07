Sipam prevê friagem de forte intensidade no Acre e Rondônia a partir desta sexta-feira

Por Marcus José

Uma frente fria chega ao sul da Amazônia nesta sexta-feira (12), e muda o tempo na região, inclusive sobre acre e Rondônia, de acordo com a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Para este dia a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite nas regiões. Nas demais áreas a previsão é de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Ainda faz calor durante o dia, mas a partir da tarde a temperatura entrará em declínio com a entrada da friagem que virá acompanhada desta frente fria. Esta friagem será de forte intensidade e derrubará a temperatura do meio para o final desta sexta-feira em todo Acre e Rondônia.

