Parque Ambiental Chico Mendes recebe visita de estudantes de Turismo da Universidade Amazônica de Pando

Por Marcus José

O intercâmbio proporcionou a maioria dos estudantes a oportunidade de conhecer Rio Branco e, ainda, de visitar um zoológico pela primeira vez

Alunos do curso de Turismo Sustentável da Universidade Amazônica de Pando, na Bolívia, estão em Rio Branco, onde realizaram na manhã desta quinta-feira (11) uma visita ao Parque Ambiental Chico Mendes.

A visita teve o objetivo de promover o intercâmbio de experiências sobre a dinâmica dos pontos turísticos na Amazônia. A diretora da carreira de Turismo da Universidade Amazônica de Pando, Jessi Iriarte, compartilhou sua visão acerca do parque após a visita.

“Conhecer o Parque Chico Mendes, reconhecido como um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo, proporciona uma importante troca de ensino e aprendizagem para o curso de Turismo Sustentável da Universidade Amazônica de Pando. Ver como os animais são tratados, os cuidados com a conservação de fauna e flora e como as visitas guiadas são realizadas é enriquecedor. Queremos replicar esses aprendizados em nossos projetos, na medida do possível”, disse.

Jessi revelou, também, que o intercâmbio proporcionou a maioria dos estudantes a oportunidade de conhecer Rio Branco e, ainda, de visitar um zoológico pela primeira vez.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, destacou a importância de reconhecimento do Parque Chico Mendes como um dos principais pontos turísticos de Rio Branco.

“O Parque Chico Mendes possui o único zoológico do Acre. Ficamos muito felizes em ver que o trabalho realizado no Parque tem repercussão internacional, especialmente agora, após o reconhecimento como um destino de turismo sustentável, o que se alinha perfeitamente com a visita da Universidade Amazônica de Pando e seus alunos de turismo”, enfatizou Carlos Nasserala.

