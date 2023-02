Situação volta a ser normalizada na fronteira Assis Brasil não tem filas para abastecimento

O único posto de combustíveis de Assis Brasil, cidade do interior do Acre que faz fronteira com o Peru, não tem registro de filas para abastecimento desde essa segunda-feira (6). A informação foi confirmado ao g1 nesta terça (7) pelo prefeito em exercício do município, Reginaldo Martins.

“Ontem [segunda, 6] o movimento deu uma caída, já não temos mais aquela fila gigante que estava, está calmo. Populares ali do Peru nos deram a informação de que, parcialmente, foi aberta a Carretera [Interoceânica] e conseguiram fazer o abastecimento no lado peruano. Então, ontem esteve tranquilo, hoje, até agora, está tranquilo e está começando a voltar à normalidade na fronteira”, confirmou Martins.

Na semana passada, os peruanos voltaram a lotar o posto de combustíveis de Assis Brasil provocando filas e desabastecimento. No último domingo (5), inclusive, não havia mais combustíveis no posto. Um dia antes, no sábado (4), equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) se reuniram com representantes da prefeitura para discutir a situação.

Os viajantes são, em maioria, da cidade de Iñapari, que faz fronteira com o município acreano, e começaram a recorrer ao Acre no dia 23 de janeiro, por conta da falta de produtos no Peru em meio à crise política e confrontos entre manifestantes e a polícia. Na mesma semana, o prefeito Jerry Correia chegou a afirmar que a situação estava normalizada.

Medidas

Uma das medidas tomadas de forma imediata foi reforçar a segurança na cidade para impedir a venda ilegal de combustível para peruanos que buscavam abastecimento no lado brasileiro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) ficaram na rodovia fazendo fiscalizações para tentar flagrar motoristas que estivessem transportando combustíveis de forma irregular para vender para os peruanos.

Equipes da Sejusp e da Prefeitura de Assis Brasil se reuniram no sábado (4) para ajustar ações — Foto: Arquivo/Sejusp

Outra decisão tomada foi referente ao abastecimento de veículos de emergência do município acreano. As equipes da Sejusp e da prefeitura pediram ao dono do posto para que uma das bombas de combustível ficasse exclusivamente para o abastecimento de carros das políciais, da prefeitura, ambulâncias e outros de assistência.

Mesmo com a situação mais controlada, equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e PRF-AC, Polícia Militar (PM-AC) e homens do Exército permanecem na cidade auxiliando motoristas acreanos e peruanos.

Crise política

O Peru vive uma crise política desde o ano passado. As manifestações começaram depois que o Congresso derrubou o presidente Pedro Castillo, no dia 7 de dezembro. Castillo foi preso e condenado a uma pena inicial de 18 meses.

Ainda quando era presidente, ele era investigado em diversos processos. Castillo, então, tentou dissolver o Congresso. Sem apoio do exército, do Judiciário e do Legislativo, ele foi derrubado e preso horas depois.

A vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o cargo.

