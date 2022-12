Sob suspeita de estar alcoolizado motociclista bate em quebra-mola, caí e fica desacordado em Rio Branco

O motociclista Luiz Augustinho dos Santos, 39 anos, ficou ferido após bater em um quebra-mola e cair da própria motocicleta na tarde desta segunda-feira (26), na Via Verde, no bairro Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Luiz Augustinho trafegava pela rodovia em alta velocidade e fazendo zigue-zague, quando acabou batendo em um quebra-mola e perdeu o controle da moto modelo Titan, de cor preta e placa NAG-3912, e caiu no asfalto. Na queda, Luiz bateu a cabeça violentamente contra o chão, ficando desacordado.

Populares que passavam no local acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos e encaminhou Luiz ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave, entubado e com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave e diversas escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após a perícia, a motocicleta foi removida por um guincho.

