Sobre escassez de voos e preços exorbitantes, Alan Rick dispara: “Não aceito. Vamos continuar cobrando até resolverem.”

Senador, junto à bancada, se reunirá com a ANAC e o Ministério dos Portos e Aeroportos no dia 17 de agosto. Deputados estaduais e governo também estão convidados

“Não é de hoje que cobramos as companhias aéreas, a agência reguladora e o governo federal. Essa é uma luta que travamos desde o meu primeiro mandato de deputado federal. Não aceito. Vamos cobrar até resolverem.”, – foi o que disse o senador Alan Rick ao se manifestar sobre os preços exorbitantes das passagens aéreas, a escassez de voos e o péssimo serviço prestado aos acreanos.

O senador, que também é o coordenador da Bancada Federal, disse ainda que o Ministério dos Portos e Aeroportos respondeu a solicitação de agenda para tratar do assunto nesta terça-feira, 08. Ele e os parlamentares federais se reunirão com a ANAC e o Ministério dos Portos e Aeroportos. “Estaremos no Ministério no dia 17. Os deputados estaduais e o governo do estado também estão convidados.”, – afirmou.

Nas últimas semanas, as companhias aéreas não têm dado conta de atender a demanda. Só são duas empresas, cada uma com um voo por dia e de madrugada. Muitos passageiros têm recorrido ao embarque em Porto Velho, RO, para não perder seus compromissos. Isso quando não são obrigados a voltar pra casa por falta de vagas mesmo com as passagens, que são caríssimas, em mãos para a data.

E a dificuldade não é só pra sair do estado. Pra vir também. Até eventos com artistas de outros estados precisaram ser cancelados por falta de vagas nos vôos para o Acre.

“É prejuízo para todo mundo e não vamos descansar até resolverem. Vamos incomodar mesmo.”, – reiterou o senador.

