Seleção de Brasileia de Futsal se Prepara para o Campeonato Estadual

Começou na noite desta segunda-feira, 07, na quadra poliesportiva do Parque Centenário, treinamento da nova Seleção Brasileense de Futsal( Antigo Clube Atlético de Brasileia).

Na oportunidade, o Gerente de Esportes Bil Rocha fez apresentação para Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do esposo Dr. Israel Milani e do Vereador Elenilson Cruz da nova Seleção de Futsal de Brasileia que se prepara para disputar o título da primeira divisão do Campeonato Acreano de futsal já partir de Setembro.

Ao todo são 31 atletas de Brasileia, Epitaciolândia e da cidade Boliviana de Cobija que formam a nova equipe da seleção Brasileense de futsal sob o comando dos treinadores Professor Eduardo Silva e do auxiliar Anjilberto Gurgel.

E de acordo com a Prefeita, a nova equipe que forma a Seleção de Brasileia de Futsal vai receber total apoio e investimento da Prefeitura Municipal para treinamento e participação nas competições dentro e fora de Brasileia.

“Hoje é um dia de alegria, foi dada largada para nossa seleção de Brasileia. Hoje já iniciamos com os treinos. Agradeço toda nossa equipe de esporte na pessoa do nosso gerente Bil Rocha. A Prefeitura de Brasileia está montando toda estrutura e apoio necessário para que os nossos jogadores agora da seleção brasileense de futsal tenham total apoio para as competições no Campeonato Estadual e aqui no município também. Antes o time era outro Atlético Brasilense. Mas agora vamos treinar com a nossa seleção de Brasileia. E se DEUS quiser a final vai acontecer no novo ginásio de Brasileia que estamos trabalhando para que até meados de outubro vamos entregar para a comunidade.” Destacou.

Para o gerente de esportes do município Bil Rocha o momento é de agradecimento e de muito trabalho na preparação da Seleção de Brasileia de Futsal até o Campeonato Estadual.

“Agradeço a Prefeitura de Brasileia em nome da Prefeita Fernanda Hassem por esse sonho está sendo realizado hoje nossa Seleção de Brasileia de Futsal. Nós agradecemos os presidentes do até então do Atlético Brasileense. Hoje sim, possamos dizer que o nosso município tem uma seleção de futsal e com a motivação de nossos atletas e muito trabalho na preparação da nossa seleção e com apoio da nossa prefeita, seremos campeões este ano do campeonato estadual de futsal, Deus já está abençoando.” Ressaltou.

