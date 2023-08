Com emenda de Léo de Brito, prefeito Jerry garante curso superior pela UFAC em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na tarde desta terça-feira, 8, no Campus da Universidade Federal do Acre em Rio Branco. O objetivo da visita foi encontrar o professor Alysson Souza, doutor em desenvolvimento econômico, e responsável pela estruturação pedagógica do curso que será implantando em Assis Brasil.

Durante a conversa, foi apresentado ao prefeito o passo a passo para a implementação da graduação no município. Segundo o professor Alysson o edital de seleção deve ficar pronto ainda este ano e a previsão de início das aulas é para março de 2024.

“Estamos afirmando que Assis Brasil vai ter um curso superior presencial pela Universidade Federal do Acre. O prefeito buscou essa parceria com a universidade e conseguiu viabilizar recursos para concretizar esta conquista. Nós agora vamos dar agilidade para iniciar o mais breve possível”, comentou o doutor em desenvolvimento econômico.

O prefeito Jerry Correia fez questão de agradecer ao ex-deputado Léo de Brito que destinou recursos para a realização do curso em Assis Brasil.

“Será mais uma conquista do povo de Assis Brasil dentro de nossa gestão. Vamos voltar a ter a presença da Universidade Federal do Acre em Assis Brasil. Tenho muita gratidão ao ex-deputado Léo de Brito que assumiu esse compromisso e está honrando”, comemorou Correia.

