Estado pede urgência ao governo federal para conclusão das obras do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia

Com urgência para conclusão das obras do Anel Viário de Brasileia-Epitaciolândia, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), reuniu-se em Brasília, nesta terça-feira, 23, com o coordenador-geral de Construção Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Thiago Pitombeira, para solicitar celeridade na análise da documentação entregue ao órgão federal.

O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, apresentou ao Dnit a documentação exigida para execução do novo processo licitatório, contemplando a continuidade do processo de desapropriação das áreas e execução de terraplanagem das cabeceiras da ponte.

“Apresentamos o termo de referência e a planilha remanescente para licitação e pedimos celeridade para concluir uma obra estratégica, que deve beneficiar mais de 50 mil habitantes e movimentará a economia na região, com geração de trabalho e renda”, afirmou o presidente.

A conclusão da análise dos documentos necessários permite ao Deracre realizar a solicitação de liberação de recursos e a licitação da obra. Com investimento de R$ 60,4 milhões provenientes do Dnit, a estrutura terá extensão de 10,3km, contemplando uma nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas em ambos os lados.

A reunião contou com a presença da diretora de Expansão e Planejamento do Deracre, Sula Ximenes; do chefe da divisão, Júlio Martins; e da chefe da Divisão de Convênios, Gina Maria Oliveira.

Fonte: Governo AC

