Todos Contra a Dengue: Brasiléia reforça medidas para combater o mosquito transmissor

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quinta-feira (04), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde, se reuniu com a equipe para intensificar os esforços no combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, vetor da Dengue. O encontro teve como objetivo, discutir a implementação de estratégias emergenciais, fortalecendo a prevenção e promovendo a conscientização da população.

Destacando o comprometimento já existente, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde vêm conduzindo ações constantes no combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue. A reunião, que contou com a presença de diversos representantes, teve a participação de Assis Lopes, Coordenador de Endemias de Brasiléia, Vânia Carolina, Coordenadora de Educação em Saúde, Dhyekson Silva, Coordenador do Cievs de Fronteira, Jailson Gomes, Gerente de Vigilância em Saúde, Rozevete Onorato, Gerente de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras, Francisco Lima, Secretário de Obras, Isolda Arab, Gerente Administrativa, e Antônio Oliveira, Gerente do Setor de Endemias de Epitaciolândia.

Durante a reunião, foram debatidas medidas emergenciais para reforçar a eficácia das ações já em andamento. A criação de estratégias adicionais, focadas em prevenção e conscientização, demonstra o empenho das autoridades locais em conter a propagação do Aedes Aegypti.

A atuação conjunta das secretarias e a presença de profissionais especializados, evidenciam o compromisso com a saúde pública e a busca por soluções efetivas para o enfrentamento da Dengue. Com a união de esforços, a comunidade é chamada a colaborar ativamente, adotando medidas preventivas e contribuindo para a eliminação de possíveis focos do mosquito.

Diante do cenário de preocupação com a saúde coletiva, a Prefeitura de Brasiléia reforça seu comprometimento em proteger a população, investindo em ações coordenadas e estratégias que visam controlar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue. A conscientização e a participação ativa da comunidade são fundamentais nesse esforço conjunto para criar um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp