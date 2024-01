Sala Constitucional da Bolívia concede tutela a brasileira que foi vitima de ameaças e teve casa incendiada no país

Por Jonys David (Ceara)

Decisão judicial interrompe assédio e ameaças contra Maria Delcineide de Jesus Nascimento, vítima de incêndio criminoso em sua residência no Bairro Amizade – Cobija e repudia atos de assédio e ameaça.

A Sala Constitucional da Bolívia emitiu uma decisão que concede tutela à cidadã brasileira Maria Delcineide de Jesus Nascimento, conhecida como Meury, em meio a alegações de assédio e ameaça de despejo por líderes do Bairro Amizade na cidade de Cobija, Departamento de Pando – Bolívia. A vítima, anteriormente atingida por um incêndio em sua casa, recebeu a proteção judicial após relatos de dirigentes e vizinhos como suspeitos do ataque criminoso.

No dia 3 de novembro de 2023, por volta das 21 horas, a residência de Maria Delcineide, localizada na Rua Haiti, Bairro Amizade, foi consumida pelas chamas em um ato que, segundo a vítima, foi provocado por um grupo de pessoas. Enquanto descansava com seu filho de dois anos, ela percebeu a temperatura elevada e o choro do filho, alertando para a presença de fumaça tóxica. Em meio ao incêndio, a vítima e seu filho foram forçados a deixar a casa, sendo agredidos no processo, inclusive um golpe roçando a cabeça do bebê.

As ameaças persistiram após o incidente, com dirigentes locais promovendo a ideia de uma assembleia que justificaria as ações contra Maria Delcineide. Braunsford Michel Rivero Mayna, um dos líderes, afirmou publicamente que os vizinhos foram responsáveis pelo incêndio, como relatado no SPC Canal 15 em 7 de novembro. Além disso, Mayna convocou uma assembleia para discutir ocupantes ilegais, declarando que não são bem-vindos ao bairro, conforme registrado no canal universitário TVU em 8 de novembro de 2023.

Raul Estremadoiro, supostamente um dos incitadores, não apenas insinuou a culpa de Maria Delcineide, mas também questionou o auxílio na reconstrução da residência incendiada, alegando que ela teria queimado um bem social. Até o momento, não há um proprietário que reivindique o imóvel que foi queimado, apenas dirigentes em representação do suposto dono.

A decisão da Sala Constitucional visa garantir a segurança e a integridade de Maria Delcineide de Jesus Nascimento, enquanto a investigação sobre o incêndio prossegue. Autoridades locais condenam os atos de violência e afirmam o compromisso em assegurar a justiça da envolvida no caso.

Uma reportagem feita pela TV UNITEL PANDO mostra detalhes sobre o caso, veja o vídeo:

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1797064030740386

Com informações obtidas de: GO Vision

