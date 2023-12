Traficante que vendia drogas no cartão de crédito é preso pela Polícia Civil

Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre, por meio da Divisão de Investigações do Narcotráfico (Denarc), realizou na tarde da última quinta-feira, 21, uma prisão em flagrante de um traficante de 23 anos no bairro Quinze, em Rio Branco. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que revelou atividades ilícitas no local.

Durante a incursão policial, os agentes da Denarc constataram a comercialização de drogas no endereço alvo, onde foram apreendidos significativos volumes de dinheiro, cocaína, skunk, além de materiais para embalagem e outros objetos relacionados ao preparo de substâncias entorpecentes.

A investigação que levou à prisão indicou que o traficante detido mantinha uma intensa atividade de venda de drogas no 2º distrito da capital. A ação faz parte dos esforços contínuos da Denarc no combate ao tráfico de drogas em todas as áreas da cidade de Rio Branco.

“Além da significativa quantidade de entorpecentes apreendida, surpreendentemente, foi constatado que o traficante oferecia aos seus clientes a opção de pagamento por meio de cartão de crédito e débito, revelando uma adaptação inusitada aos métodos de transação financeira”, informou o delegado titular da Denarc, Getúlio Monteiro.

