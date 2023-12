Homem tem arma apreendida após efetuar dez tiros em direção à casa da ex-companheira

Ascom/PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da Mulher de Cruzeiro do Sul, cumpriu mandado de busca e apreensão de arma de fogo na última sexta-feira, 22, na casa de um homem que estaria ameaçando a ex-companheira.

Apurou-se que na última quinta-feira, 21, o homem foi até a residência da ex-companheira, localizada na zona urbana de Cruzeiro do Sul, tendo efetuado pelo menos 10 disparos em direção ao imóvel, bem como a uma motocicleta de propriedade do atual companheiro da vítima.

Ninguém ficou ferido na situação. Diversos estojos de munições foram colhidos no local.

Já no dia 22, após a investigação realizada e representação pela medida judicial de Busca e Apreensão houve o cumprimento do mandado.

A pistola cal. 9mm será periciada e o homem poderá responder pelos crimes de disparo de arma de fogo, dano ao patrimônio, ameaça e perseguição.

O Delegado de Polícia Renan Santana destaca que tal medida se torna primordial nos casos que envolvem violência doméstica, além de ser uma imposição da Lei Maria da Penha a restrição de acesso à arma de fogo por parte do agressor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp