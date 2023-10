Ulysses complementa recursos e garante construção de duas quadras esportivas na cidade de Brasiléia

Através de contrapartida de emendas impositivas de sua autoria, o deputado do União Brasil assegurou no Ministério do Esporte os recursos das quadras em Brasiléia e de outros municípios acreanos

BRASÍLIA (05.10.2023) – A cidade de Brasiléia (AC) contará com duas quadras esportivas cobertas – uma no Setor Nazaré e a outra na zona rural (km 19). A conclusão dessas obras será possível através da complementação de recursos de emendas do deputado federal Coronel Ulysses (União/AC). No início de seu mandato, a ex-deputada Dra. Vanda Milani (Pros/AC) haviadestinado, através de emendas, recursos para construir dez quadras esportivas no Acre. Porém, o valor defasou e Ulysses teve que agir para o Acre não perder o dinheiro destinado às quadras.

Após assumir o mandato, Ulysses procurou o Ministério do Esporte para se inteirar sobre a construção das quadras oriundas das emendas de Milani. Constatou-se, ali, que o valor indicado estava defasado, permitindo apenas a construção e sete quadras, e não das dez originalmente previstas. “Daí, através da contrapartida de emendas impositivas de minha autoria, assumi o compromisso de complementar o valor dos recursos”, explica Ulysses. Desse modo, diz Ulysses, a construção das quadras – indicadas por Milani durante seu mandato (2019-2023) – no município de Brasiléia estará garantida.

A atuação de Ulysses junto ao Ministério do Esporte beneficiará não apenas Brasiléia. Por meio das contrapartidas de suas emendas, Ulysses garante, assim, a construção de quadras esportivas também em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O valor total, com a complementação feita por Ulysses, perfaz R$ 9.656.490,46.

Sobre as duas quadras de Brasiléia, Coronel Ulysses explicou que, inclusive, já informou à prefeita da cidade – Fernanda Hassen (sem partido) – acerca da complementação feita para garantir a construção das obras. “E fizemos isso porque ao longo da minha vida sempre trabalhei com transparência e verdade”, acrescentou.

“Ataques covardes, mal intencionados”

Em discurso recente na Câmara de Vereadores da cidade, o vereador Elenilson Cruz (PT), sem conhecimento de causa e mal informado, assacou críticas ao deputado Coronel Ulysses, acusando-o, inclusive, de retirar os recursos destinados à construção das quadras de Brasiléia. “Além de mentirosa, a falado vereador do PT foi covarde e com o intuito de denegrir minha imagem”, disse Ulysses, a repor a verdade dos fatos.

De acordo com Ulysses, “além disseminar mentiras, Elenilsonfaltou com a ética; ele [vereador] sequer teve a dignidade de procurar meu gabinete, ou a prefeita de Brasiléia, para obter as informações corretas”. “Ele (Elenilson) agiu de forma covarde, de má-fé, e com o único objetivo de aparecer às minhas custas”, ressaltou.

Na segunda-feira (09.10), Ulysses vai oficiar à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para encaminhar ao presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Rogério Pontes (Republicanos) a documentação completa acerca das quadras, inclusive os empenhos, “para que ele apresente no plenário daquela casa legislativa, reportando toda a verdade dos fatos”.

