“Um sonho que está se tornando realidade”: Tadeu comemora audiência pública no Alto Acre e celebra boas notícias

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realiza, nesta sexta-feira (18), audiência pública sobre a Economia e Sociedade da Regional do Alto Acre. A audiência acontece no município de Epitaciolândia e conta com a participação de deputados estaduais, prefeitos, vereadores e de diversos órgãos ligados ao setor econômico da região.

Dentre os participantes do evento, está o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), parlamentar nascido e criado na região. A audiência pública, fruto de desejo do parlamentar, foi proposta pela mesa diretora da Casa e contou com a participação massiva de 19 dos 24 deputados estaduais.

Tadeu comemorou a iniciativa, que trouxe ao Alto Acre uma série de boas notícias. “Durante o período de recesso parlamentar, estive com a reitora Guida, me colocando à disposição e dialogando com a bancada federal para reforçar nossos cursos, principalmente o de Contabilidade — profissão do meu coração. Hoje, comemoramos a destinação de R$ 70 milhões pelo PAC para nosso campus Fronteira. Um dia feliz! Obrigado a toda Aleac por tornar esta audiência, que antes era apenas um sonho meu e da minha região, uma realidade”.

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, destacou a importância de Tadeu na região. “Peço licença para cumprimentar o orgulho da nossa casa, o deputado Tadeu Hassem. Obrigado, deputado! Você trouxe orgulho e o poder legislativo à nossa casa, a nossa fronteira”.

Dentre as demais demandas vindas dos prefeitos do interior, estão o novo Anel Viário do Alto Acre, a redistribuição dos limites territoriais dos municípios acreanos e a valorização dos espaços que fazem parte dos patrimônios históricos e culturais dos municípios do interior.

