Principal suspeito de homicídio em invasão é localizado pela Polícia Civil de Brasiléia

Por Alexandre Lima

A investigação sobre a chocante morte de uma mulher em uma invasão próxima ao Hospital Regional do Alto Acre, no Bairro Nova Esperança, avançou significativamente com a captura do principal suspeito do crime. A Polícia Civil de Brasiléia conduziu uma diligência que resultou na prisão do indivíduo, identificado como Valdesson de Souza Oliveira, de 27 anos.

Valdesson foi localizado no final do ramal Porto Rico, com acesso no km 67 da BR 317 – Estrada do Pacífico, na beira do rio Acre, na divisa com a Bolívia. O mesmo foi cercado pelos policiais quando realizava manutenção em uma canoa, para que não tivesse chance de fugir mergulhando no rio.

As circunstâncias macabras do crime vieram à tona após o corpo seminu da vítima ser encontrado na manhã de domingo, 13 de agosto. A equipe técnica do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para remover o corpo do local, já em estado de decomposição, a fim de realizar a necrópsia em Rio Branco

De acordo com informações fornecidas pelo delegado Erick Maciel, a polícia chegou até o suspeito com base em informações que indicavam que ele teria filmado a ação criminosa com seu celular. Uma testemunha relatou ter visto o vídeo, o que levou à identificação do indivíduo. Ele é apontado como traficante de drogas e teria se envolvido em um conflito com a vítima, possivelmente devido a uma dívida de drogas.

O suspeito teria atraído a vítima oferecendo drogas e, posteriormente, a levou para um local afastado. Segundo a polícia, ele confessou ter atacado a vítima com um pedaço de madeira, após alegadamente (segundo ele) ter tido relação sexual com ela.

A motivação do crime teria sido uma mistura de vingança e acusa a mulher de ter praticado roubo na casa da sua mãe, o que motivou a matar a mulher. A vítima foi identificada como Rosângela Inácio Gonçalves, de 44 anos, conhecida na cidade pelo apelido de “Buga”.

Existe a suspeita de abuso sexual, mas, a confirmação só será possível após a conclusão do exame do IML na capital. Familiares da vítima foram contatados e compareceram à delegacia para acompanhar os procedimentos.

O próximo passo das investigações incluirá a análise dos resultados do exame de necropsia e o exame de microscopia, que poderão fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do crime. A prisão do suspeito representa um avanço importante no desvendamento deste trágico acontecimento que abalou a comunidade local.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp