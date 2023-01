Procon alerta para golpes sobre valores a receber

Por Agência Acre

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) alerta a população sobre um dos golpes que vem sendo bastante utilizado pelos criminosos, que é a utilização do nome do Sistema de Valores a Receber (SRV) do Banco Central.

Recentemente, o Banco Central revelou ter recebido muitas consultas acerca de informações falsas sobre o SRV, funcionalidade que permite ao cidadão a consulta de valores esquecidos em instituições financeiras.

Os criminosos utilizam-se do nome do sistema existente para aplicar golpes, principalmente por mensagens de celular (SMS) e pelo WhatsApp. Eles enviam a mensagem, normalmente em grupos, em que o texto apresenta um prazo para a consulta, fazendo com que as pessoas cliquem para verificar se possuem dinheiro para resgatar e, assim, compartilhem dados pessoais.

O Banco Central orienta os brasileiros que ignorem as mensagens e não cliquem em links suspeitos. Ao clicar nesses links, o cidadão tem suas senhas em redes sociais roubadas. Além de ter vírus ou programas espiões instalados em seu celular.

“É de suma importância que o consumidor tenha conhecimento dessas informações para que possam se proteger e resguardar os seus direitos. A principal orientação, em caso de problemas, é avisar imediatamente o seu banco (onde tiver o valor debitado) assim que a pessoa identificar que foi vítima de um golpe. Outra medida essencial que o Procon/AC recomenda é registrar um boletim de ocorrência com maior brevidade possível”, explica a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp