Onda de arrombamentos no centro de Brasiléia preocupa moradores e comerciantes

Por Alexandre Lima

No município de Brasiléia, localizado na fronteira do Acre, uma série de arrombamentos tem deixado moradores e comerciantes preocupados com a crescente onda de crimes que assola a região. Um suspeito recorrente, que já foi filmado em diversas ocasiões, voltou a ser flagrado dentro de estabelecimentos comerciais no centro da cidade, levantando questões sobre a eficácia do judiciário em conter a criminalidade.

O indivíduo, que já é conhecido das autoridades locais, foi registrado mais uma vez pelas câmeras de segurança enquanto cometia atos de arrombamento em comércios no centro de Brasiléia. Essa não é a primeira vez que ele é visto praticando tais atos, tendo sua presença constatada em diferentes partes da cidade anteriormente. O alvo mais recente de sua investida foi a farmácia localizada no coração do centro antigo de Brasiléia, a poucos metros da delegacia local.

Chama a atenção o fato de o proprietário da farmácia ser o pai da atual prefeita, que também já foi vítima de crimes cometidos em ocasiões anteriores. A proximidade da farmácia com a delegacia ressalta a audácia do criminoso, que parece agir sem receios quanto à presença policial na região.

Os comerciantes do centro antigo da cidade estão alarmados com a frequência e a audácia dos arrombamentos. Eles pedem medidas mais rigorosas por parte das autoridades competentes para combater essa onda de crimes que está afetando tanto os empresários quanto os moradores locais. Além do impacto financeiro, os arrombamentos têm gerado um clima de insegurança na região, prejudicando a tranquilidade e a qualidade de vida da comunidade.

Recentemente, o mesmo suspeito foi capturado pelas câmeras de segurança enquanto arrombava um restaurante nas proximidades da ponte José Augusto, durante a madrugada, um horário em que as ruas estão mais vazias e a presença policial é menos frequente. Esse incidente ressalta a necessidade de ações mais contundentes por parte das autoridades para coibir a atuação desse indivíduo e prevenir futuros crimes.

Prefeita Fernanda Hassem publicou uma nota sobre o caso.

Essa aqui é a pessoa que furtou há poucos dias a farmácia dos meus pais, que assim como tantos outros, vivem trabalhando dignamente. Essa já é a 3ª vez que o estabelecimento deles é furtado e nunca conseguiram prender o autor.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência, mas o autor não foi identificado e nem localizado. Ajudemo-nos a divulgar e denuncie às autoridades!

Desde já agradeço a ajuda de todos,

Fernanda Hassem

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp