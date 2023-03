URGENTE: Jovem é assassinado com dois tiros na cabeça no km 26 da Estrada do Pacífico

Foi transferido para a sede do Instituto Médico Legal – IML, na Capital do Acre, o corpo do jovem Bruno Paz da Rosa, de 21 anos, assassinado com dois tiros na cabeça, na tarde desta quarta-feira, dia 15, por volta das 14:20, após ter sua casa invadida pelos criminosos.



As autoridades policiais da força Nacional, Polícia Militar e Civil, juntamente com a equipe técnica e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, se deslocaram para a comunidade, após serem comunicados do fato, onde apenas puderam confirmar o óbito do jovem.



As informações iniciais, que ainda estão sendo apurada pelas autoridades, seria que a morte de Bruno teria sido ordenada por faccionado que se encontra preso em um presídio de La Paz, interior da Bolívia.



Bruno foi surpreendido por dois indivíduos que teriam invadido sua casa qenquanto estava sozinho, sendo baleado por duas vezes na cabeça quando estava na cama e morreu no local antes mesmo de receber os primeiros socorros. Os suspeitos fugiram do local tomando rumo ignorado.

As autoridades policiais trabalham com a hipótese de acerto de contas entre grupos criminosos rivais e estão realizando buscas pela comunidade, na tentativa de localizar os suspeitos do crime.



O corpo de Bruno deverá liberado aos familiares na noite desta quarta-feira, para que os entes possam velar e sepultar nas próximas horas.

