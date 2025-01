Vereador Almir Andrade ouve reivindicações no Polo Agroflorestal de Brasiléia

A presidência da associação do pollo agroflorestal da cidade de Brasileia convidou os vereadores Almir Andrade, Careca Gadelha, secretério de agricultura Mario, o representante do governo do estado Antônio Francisco e Marcos Fernando, para participar de uma reunão na comunidade no final da tarde desta terça-feira dia ,14, onde foi discutido alguns assuntos como melhorias nos ramais.

Veja algumas reivindicações feitas pelos moradores

Iiluminação punlica. mecanização, limpeza nas laterais do ramal, construção de uma escola para atender as familias que moram no local, os vereadores e o secretário de agricultura, afirmaram que vão fazer de tudo para atender os produtores e todas as reivindicações serão levadas para o prefeito Carlinhos do Pelado.

“estou muito feliz pelo convite, quero dizer que o meu mandato está à disposição da população, não medirei esforços para ajudar” disse o vereador Almir

