Três mulheres são presas pela Polícia Civil tentando entrar com drogas em presídio

Ascom/PCAC

Em mais uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC) na luta contra as organizações criminosas foi possível tirar de circulação pessoas que estavam a serviço do crime na cidade de Tarauacá.

Por meio de uma denúncia anônima, a PCAC soube que três mulheres pretendiam entrar com drogas no presídio Moacir prado.

Na manhã de ontem, 11, a equipe policial montou barreira na BR 364, próximo ao bairro conquista, onde por volta das 12h30m, o veículo denunciado, o qual é utilizado como Uber foi abordado, sendo que no referido veículo vinham o motorista e as passageiras.

No momento da abordagem as passageiras apresentaram excesso de nervosismo. Diante dos fatos, todas foram conduzidas à delegacia, onde confessaram que estavam transportando drogas em suas genitálias.

As três autoras receberam voz de prisão, e após as formalidades legais foram encaminhadas à audiência de custódia.

