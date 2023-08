Em reunião com presidente da Gol, Jorge Viana faz apelo para ampliar ofertas de voos para o Acre

Ex-governador e ex-senador do Acre, hoje presidente da Agência Brasileira para Promoção das Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, recebeu na tarde desta quarta-feira, 09, o presidente da Gol Linhas Aéreas, senhor Celso Ferrer.

No encontro, Jorge Viana abordou vários temas, mas também aproveitou para fazer um apelo. Ele falou sobre a situação do Acre, que hoje conta apenas com dois voos diários, restringindo assim o direito de ir e vir de sua população.

“Acredito que todos devem se mobilizar para ajudar neste momento. Eu me dirigi ao presidente da Gol, fazendo, na verdade, um apelo para que se aumente o número de voos para o Acre. Ele foi muito receptivo e se comprometeu a estudar uma solução para esse grave problema o quanto antes”, disse e continuou: “Espero que as autoridades e aqueles com mandato no Acre façam sua parte, acompanhando, cobrando e também oferecendo ajuda, para que o nosso estado tenha uma maior oferta de voos. Assim, nosso povo não precisará pegar ônibus para outros estados apenas para poder voar. A garantia do direito básico de ir e vir deve ser para todos”, afirmou Jorge Viana.

A Gol foi a primeira empresa aérea a operar em todas as capitais, por isso chegou a Rio Branco. “Eu disse ao presidente Jorge que somos amigos do povo do Acre e vamos estudar profundamente uma forma de ajudar o povo acreano. Esse será um compromisso meu”, declarou o CEO da Gol, Celso Ferrer.

Durante o encontro, Jorge Viana e a direção da Gol também discutiram os desafios para o país neste novo momento sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Viana, a diplomacia presidencial está de volta, e empresas como a Gol devem observar a mudança de imagem do Brasil perante o mundo para fortalecerem seus produtos e serviços.

