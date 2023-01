Vice-governadora Mailza Assis faz visita à Secom e reforça importância da comunicação pública do Acre

Por Agência Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, iniciou uma série de visitas institucionais aos órgãos governamentais. Nesta quinta-feira, 5, a gestora esteve na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que está funcionando, provisoriamente, nas dependências da Rádio e TV Aldeia, em Rio Branco.

Vice-governadora Mailza Assis fez visita institucional à Secretaria de Estado de Comunicação, nesta quinta-feira, 5. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Mailza conheceu as instalações do prédio, conversou com servidores e inteirou-se do trabalho realizado nos últimos quatro anos, além de assistir à apresentação do novo planejamento de comunicação, que será desenvolvido até 2026.

“A Secretaria de Comunicação desempenha uma função muito importante para a sociedade acreana. Por meio das rádios e portal de notícias, a Secom informa, presta serviço e leva entretenimento à população”, destacou.

Secretária Nayara Lessa agradeceu empenho da vice-governadora em prol do Sistema Público de Comunicação. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Nayara Lessa, gestora da pasta, lembrou o apoio dado pela vice-governadora enquanto ocupava o cargo de senadora da República. Mailza Assis destinou, por meio de emenda parlamentar, R$ 600 mil para investimentos no Sistema Público de Comunicação.

“É uma grande honra termos sido a primeira secretaria visitada pela vice-governadora Mailza, nesta nova administração. Ela, que tanto ajudou a Secom como senadora, com certeza trabalhará muito mais pelo fortalecimento da comunicação pública do Acre”, pontuou.

