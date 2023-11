Visando manter a cidade limpa, Fernanda Hassem acompanha os trabalhos da “Operação Fim de Ano”

Por Fernando Oliveira

Visando manter a cidade cada vez mais limpa e antecipando os trabalhos durante o período invernoso. Ação da Operação Fim de Ano acontece em toda a cidade.

Acompanhando os trabalhos a Prefeita Fernanda Hassem, Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado, Secretário de Obras Lima Andrade e as Assessoras de Gabinete, Amanda Cristina e Lajúcia Cantuário acompanharam os serviços da Operação Fim de Ano no Parque Centenário.

A operação é realizada pela Prefeitura de Brasileia através da Secretaria de Obras com recolhimento de entulhos, capina, lavagem de ruas, praça, desobstrução de bueiros e valas na avenida Geny Assis e no bairro Três Botequim.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é essencial e necessário essa operação de muito trabalho nas ruas, avenidas e nos bairros. Como ação de antecipação ao período de chuvas mais intensas que muitas das vezes causam transtorno na cidade com áreas alagadas e prejuízo para os moradores.

