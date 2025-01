Xapuri recebe milhares de fiéis em tradicional procissão que celebra o padroeiro da cidade

Cerca de 10 mil pessoas seguiram em romaria na tarde desta segunda-feira, 20, em Xapuri, em um gesto de fé e gratidão por pedidos e orações alcançadas. Esta é a 123ª edição das festividades alusivas à São Sebastião, o padroeiro da cidade, e que é considerada a segunda maior festa religiosa do Acre, atraindo milhares de fiéis todos os anos à pacata terra de Chico Mendes.

“Quero, como cristão, parabenizar o povo Xapuriense por essa linda festa, que é uma oportunidade de renovação da fé e de reflexão sobre o que queremos para o amanhã. E como governador, quero reafirmar o meu compromisso com Xapuri e dizer que 2025 será o ano do executar”, disse o governador Gladson Cameli, que participou de toda a procissão.

Assim como em edições anteriores, o governo do Estado do Acre é parceiro do evento, incentivando o turismo religioso e a movimentação da economia local.

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), levou inovação tecnológica à Festa de São Sebastião, em ações que envolvem também a Casa Civil e a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Sete).

Diversas oportunidades foram oferecidas ao público empreendedor por meio de inscrições em plataformas de cursos on-line, em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine), além de atividades ligadas ao Polo Digital.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou que os cursos seguem uma pesquisa de mercado para promoção de conteúdos que tenham projeção de crescimento nos próximos anos. “Em Xapuri foram viabilizados cursos para a economia digital, a economia criativa, desafios novos de mercado”, reforçou. Além disso, dentro da proposta de inovação tecnológica, a secretaria levou para a cidade um Campeonato de Games, ampliando a programação da festa, que teve início no último dia 16.

Movimentação da economia

A semana das festividades alusivas a São Sebastião é também uma grande oportunidade de aumentar as vendas. Banquinhas de tacacá, churros, banana chips, açaí e outros iguarias ficam distribuídas no entorno da Praça São Gabriel, próxima à Paróquia São Sebastião, no Centro de Xapuri. O espaço também abriga diversos brinquedos para recreação infantil e exposição de uma variedade de produtos, de confecções a veículos.

A vendedora de tacacá, Vanete Souza, conta que nasceu e se criou em Xapuri, mas atualmente, mora em Senador Guiomard, onde possui um ponto de venda. No entanto, todos os anos aproveita as festividades de São Sebastião para lucrar e rever amigos e familiares.

“O tacacá da minha família é tradicional aqui em Xapuri, por isso o meu lucro é sempre muito bom. Estou aqui desde sexta-feira, vendendo uma média de 100 litros de tucupi por dia e matando a saudade da minha terra”, destacou a empreendedora.

Turismo religioso

Não é de hoje que Xapuri atrai milhares de fiéis e turistas à Festa de São Sebastião. Este ano, o público superou as expectativas, com cerca de 20 mil visitantes ao longo dos 5 dias de evento, segundo informou a Secretaria Municipal de Turismo.

A melhoria nas condições de trafegabilidade da BR-317 acabou sendo um atrativo a mais para o público vindo de outros municípios, pondera o proprietário da Pousada Chapurys, João Mendes.

“A demanda este ano foi muito alta. Tenho 25 apartamentos e estou com a pousada lotada desde o dia 18”, comemorou Mendes, que possui a pousada há 30 anos. Além da Pousada Chapurys, o município conta com outras quatro pousadas e todas ficaram lotadas nos últimos dias.

Fé e tradição

O casal Vera Teixeira e Antônio Moura participam todos os anos da procissão de São Sebastião. Ela, devota do santo católico desde criança, incentivou o marido a acompanhá-la nas festividades. Ele, por sua vez, encantado com as manifestações de fé, acabou se tornando devoto também.

“É uma romaria linda, com muitos fiéis fazendo suas orações e pagando suas promessas. Sempre que pudermos, estaremos aqui”, destacou Moura.

