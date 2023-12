18º batizado e troca de cordas de capoeira celebram a cultura e a educação em Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

O grupo Mameluco Capoeira, coordenado pelo contramestre Macob, realizou no último sábado (10), no Ginásio de Esportes Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia, o seu 18º batizado e troca de cordas. O evento contou com a participação de mestres de Rio Branco, que contribuíram para a sua realização.

O batizado é uma cerimônia de iniciação na capoeira, na qual os novos alunos recebem a sua primeira corda, que representa o seu nível de conhecimento e habilidade na arte. A troca de cordas, por sua vez, é uma cerimônia na qual os alunos que já possuem uma corda recebem uma corda de nível superior.

No evento em Brasiléia, foram batizados 10 alunos e trocaram de cordas 15 alunos. Os mestres de Rio Branco que participaram do evento foram:

Mestre Sapo

Mestre Moreno

Mestre Pombo

Mestre Macaco

Os mestres de Rio Branco compartilharam suas experiências e conhecimentos com os alunos de Brasiléia, contribuindo para o desenvolvimento da capoeira no município.

“É uma honra poder participar deste evento e contribuir para o desenvolvimento da capoeira em Brasiléia”, disse contramestre Macob. “A capoeira é uma arte marcial afro-brasileira que combina elementos de luta, música e dança. É uma arte que promove a cultura, a educação e a inclusão social.”

O 18º batizado e troca de cordas do grupo Mameluco Capoeira foi um evento importante para a capoeira em Brasiléia que vive há 21 anos. O evento contou com a participação de alunos de todas as idades e níveis de conhecimento, e contribuiu para o desenvolvimento da arte no município.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp